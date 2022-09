Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: fuori Linetty, esordio Ilkhan

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Lecce. Diverse novità di formazione rispetto alla gara di giovedì contro l'Atalanta. La prima riguarda la difesa con Schuurs chiamato a svolgere il ruolo di centrale, affiancato da Djidji e Rodriguez come braccetti; fuori quindi Buongiorno. L'altra grande novità è invece attinente al centrocampo. Con l'assenza di Ricci, a prendersi la scena saranno Ilkhan e Lukic, out Linetty: esordio quindi da titolare per il giovane 2004 turco. Infine cambio in attacco: Sanabria lascia il posto da titolare a Pellegri.