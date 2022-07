Torino, l’esordio in Coppa Italia: ai trentaduesimi c’è il Palermo

Sarà il Palermo il primo avversario del Torino in Coppa Italia. Al Renzo Barbera, si è disputato questa sera il turno preliminare che ha visto contrapporsi i padroni di casa contro la Reggiana per 3-2. Il Palermo indirizza il match con la doppietta di Brunori Sandri nel primo tempo. Nella ripresa la Reggiana riapre la partita con Rosafio e non si arrende dopo il tris di Brunori, accorciando ancora le distanze nel finale con D'Angelo. Ma non basta per riagguantare il risultato. Con la vittoria, sono i siciliani a guadagnarsi la possibilità di giocare i trentaduesimi di finale. Torino e Palermo si affronteranno sabato 8 agosto alle ore 21:15. In virtù del numero di assegnazione al tabellone più basso, determinato dal piazzamento, la gara unica verrà giocata all'Olimpico "Grande Torino".