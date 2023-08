Torino, l’esordio in Coppa Italia: ai trentaduesimi c’è la FeralpiSalò

Sarà di nuovo Torino-FeralpiSalò, ma questa volta in Coppa Italia. Dopo la vittoria nella prima amichevole stagionale disputata a Pinzolo (2-0, LEGGI QUI ), luogo dove la squadra di Ivan Juric ha svolto il ritiro pre campionato, il Torino ritrova la FeralpiSalò sul suo cammino. Allo stadio Lino Turina si è disputato ieri (domenica 6 agosto) il turno preliminare che ha visto contrapporsi i padroni di casa contro il Vicenza per 2-1. Con la vittoria, è la formazione allenata da Stefano Vecchia a guadagnarsi la possibilità di giocare i trentaduesimi di finale. Torino e FeralpiSalò si affronteranno dunque lunedì 14 agosto alle ore 21:15 allo stadio Olimpico "Grande Torino" ( QUI IL TABELLONE COMPLETO ).

Coppa Italia, il tabellone del Torino

Il primo match del Torino lo vedrà impegnato contro la FerlapiSalò, uscita vincitrice contro il Vicenza, il 14 agosto in casa. In caso di vittoria la squadra di Ivan Juric affronterà poi chi passerà il turno tra Frosinone e Pisa, sempre allo stadio Olimpico Grande Torino. Nel caso in cui i granata dovessero arrivare agli ottavi troverebbero il Napoli campione d'Italia. Nella stessa parte del tabellone sorteggiate anche Roma, Lazio e Juventus, tra le varie ipotesi dunque, c'è quella di un derby ai quarti di finale.