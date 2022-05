Torino, l’ex granata Ventola compie oggi 44 anni

L'ex calciatore granata Nicola Ventola spegne oggi, martedì 24 maggio, 44 candeline

Nato a Grumo Appula, in provincia di Bari, il 24 maggio del 1978, Nicola Ventola è stato un giocatore del Torino per due stagioni, dal 2007 al 2009. Cresciuto nelle giovanili del Bari, all'età di 16 anni esordisce in serie A con il club pugliese, per poi essere acquistato dall'Inter nel 1998. Rimane per una stagione in nerazzurro, per poi passare in prestito prima al Bologna e poi all'Atalanta. Dal 2001 al 2003 torna a far parte della squadra nerazzurra, ma la stagione successiva viene poi trasferito in prestito al Siena, e dal 2004 al 2005 indossa la maglia del Crystal Palace. Al termine della stagione del 2005 viene poi acquistato dall'Atalanta, club nel quale rimane fino al 2007 prima di passare al Torino per le due stagioni successive, fino a quando il club piemontese retrocesse poi in Serie B e il suo contratto non fu rinnovato. Con la maglia granata, Nicola Ventola totalizza 38 presenze e 7 reti. Termina la sua carriera - nel 2011 - da calciatore indossando poi la maglia del Novara, club militante il Lega Pro Prima Divisione.