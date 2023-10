Un contratto in scadenza nel 2024 e una situazione tutta in divenire. Karol Linetty nei suoi 5 anni di Torino ha vissuto tante vite differenti tutte con un minimo comun denominatore: l'impegno. Il centrocampista polacco era arrivato con Marco Giampaolo in panchina come mezzala per il 4-3-1-2, un modulo poi abbandonato per il 3-5-2 fino al 3-4-2-1 con Juric. Da quando è arrivato l'allenatore croato Linetty si è sempre messo a disposizione e ha dato il massimo nonostante non sia un giocatore da centrocampo a due. Adesso ha iniziato l'ultimo anno di contratto e forse potrebbe anche arrivare la svolta per il suo futuro.

Torino, Linetty tra campo e rinnovo: il cambio modulo potrebbe aiutarlo

Con l'arrivo in estate di Tameze a centrocampo i suoi spazi sembravano essersi ridotti ancora di più, ma le difficoltà recenti dei granata potrebbero portare Juric a cambiare modulo. Con un eventuale ritorno al 3-5-2 Linetty potrebbe trovare ancora più centralità. Lui d'altronde come mezzala ha caratteristiche che tornerebbero utili. Ai tempi della Samp - quando si era consacrato - aveva messo in mostra capacità di inserimento che in un modulo come il 3-5-2 tornerebbero utili. Se questo cambio dovesse concretizzarsi per Linetty cambierebbero e di tanto le carte in tavola. Così il polacco giocherebbe di più e avrebbe più possibilità di provare a convincere la società di rinnovargli il contratto. Per farlo parte da una base già importante ed è proprio quell'impegno messo in mostra negli anni. Se ci fosse anche un assetto tattico ad aiutarlo, allora la sua permanenza in granata potrebbe diventare sempre più concreta. Ovviamente in ottica rinnovo molto dipenderà poi da chi siederà sulla panchina del Toro la prossima stagione visto che anche Juric è in scadenza. Ma intanto Linetty si può giocare le sue carte.