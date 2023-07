Torino, Lotito e un retroscena di mercato: “Sarri aveva indicato Sanabria…”

Retroscena curioso quello svelato dal patron della Lazio Claudio Lotito al quotidiano "Il Messaggero". Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri infatti aveva indicato a Lotito il profilo di Antonio Sanabria del Torino per ricoprire il ruolo di vice Immobile. Tuttavia il presidente della Lazio ha deciso di optare per Valentin Castellanos, attaccante classe 1998 da poco accasatosi nella Roma laziale. Anzi, Lotito sembra essere molto sicuro della sua scelta, tanto da definire il nuovo arrivato più forte dell'attaccante granata. "Chissà se i tifosi capiscono che dai diritti televisivi dipende il futuro della Lazio e di tutto il calcio italiano. I fischi non mi hanno ferito, li trasformerò in applausi molto presto, come l'anno scorso col secondo posto. In questa settimana sbloccheremo il mercato. Intanto ora vedrete Castellanos, se è più forte di Sanabria che Sarri aveva inizialmente indicato".