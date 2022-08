Sasa Lukic è arrivato al Filadelfia per l'allenamento del Torino dopo che non si era presentato per la rifinitura della gara contro il Monza

Roberto Ugliono

La notizia più attesa per il mondo Toro nel giorno di Ferragosto c'è: Sasa Lukic è presente al Filadelfia per l'allenamento della squadra. Il centrocampista serbo è arrivato alle 17.54, ha tirato dritto con la macchina ed è entrato nel parcheggio sotterraneo del centro sportivo. Inutile il tentativo di qualche tifoso nel chiamarlo a gran voce per farsi una foto con lui, così come i richiami di alcuni tifosi che avrebbero voluto fermarsi a chiacchierare. Silenzio e via per andare ad allenarsi con i compagni agli ordini di Ivan Juric.

Torino, Lukic presente al Filadelfia per l'allenamento

Venerdì scorso il giocatore serbo non si era presentato al Fila per la rifinitura in vista della prima di Serie A contro il Monza, una scelta fatta per protestare contro le recenti proposte di rinnovo che gli erano arrivate dalla società. Da lì è scoppiato in casa Torino il caso Lukic. Dopo la gara di sabato Vagnati aveva spiegato che questa situazione andrà risolta in fretta e ora quindi sono attesi sviluppi in tal senso. Juric stesso ha sottolineato quanto lui in tutto ciò non ha potere, ma è una situazione che va gestita dalla società.

La certezza, l'unica al momento, è che Lukic è arrivato al Filadelfia per allenarsi regolarmente con la squadra. Nei prossimi giorni arriveranno altri sviluppi sulla vicenda che ora è chiaramente prioritaria, non solo perché questo weekend ci sarà a Torino la sfida alla Lazio, ma anche perché Lukic è il capitano designato per questa stagione.