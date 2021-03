Torino, Lyanco deve reagire: con la Juventus comanderà ancora lui la difesa

Focus on / Lyanco ha fatto rimpiangere l'assenza di Nkoulou: Juve e Udinese possono essere le ultime chances per conservare la titolarità

Il centrale di una difesa a tre, si sa, ha molte più responsabilità dei compagni di reparto: è colui che dirige, che detta i tempi e le uscite ai compagni e che per primo imposta l'azione dal basso in fase di prima costruzione. A causa dell'assenza di Nkoulou, Davide Nicola ha dato le chiavi della retroguardia a Lyanco ottenendo risultati tutt'altro che soddisfacenti. Lo testimoniano i numeri: nelle ultime quattro partite il Torino ha incassato 9 gol, con una media di 2,25 a partita. Dati ancora più elevati rispetto alla media stagionale (1,85 a partita) che è già di per sé eccessiva. In controtendenza rispetto a quanto fatto vedere dal terzetto formato da Izzo, Nkoulou e Bremer nelle partite contro Genoa e Cagliari , prima volta con due clean sheet consecutivi in campionato.

ULTIME CHANCES - La sosta può aver aiutato il difensore granata a ricaricare le pile dopo gli straordinari delle ultime settimane. Nkoulou non sarà pronto per le partite cruciali contro Juventus e Udinese, per questo la maglia da titolare al centro della difesa dovrebbe spettare ancora a Lyanco. Servono risposte immediate, anche in chiave futura: Nkoulou è in scadenza a giugno e Lyanco deve conquistarsi sul campo un ruolo da protagonista per i prossimi anni. Ancor prima c'è il presente che vede il Torino pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere. E la svolta passa anche e soprattutto dal derby della Mole, gara sulla carta proibitiva in cui non potrà esserci spazio per errori di valutazione come quello commesso in occasione del gol di Candreva. Per questo servirà il miglior Lyanco: i punti diventano sempre più pesanti e Nicola non vuole avere rimpianti a causa dell'assenza di Nkoulou.