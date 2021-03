Torino, Nkoulou pronto per tornare al Fila: prime visite superate

Toro News / Venerdì scorso la radiografia del torace ha evidenziato un buono stato dei polmoni

Nicolas Nkoulou vede la fine del tunnel. Dopo un mese di battaglia col Covid-19, infatti, il difensore camerunese è quasi pronto a tornare a lavorare al Filadelfia. Nkoulou, che è stato colpito da qualche sintomo importante, si è sottoposto a partire da venerdì alle prime visite mediche, accurate e prolungate; la radiografia al torace ha evidenziato un buono stato dei polmoni. Il fresco 31enne si è allenato nel weekend in casa propria in attesa di poter tornare a lavorare al Filadelfia dopo che completerà le ultime visite mediche: questo potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Il suo recupero sarà graduale e si procederà con cautela; è molto complicato immaginarlo già pronto per il derby di sabato, ma quantomeno potrebbe essere convocabile.