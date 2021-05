Torino, Mandragora sui social: il centrocampista alle prese con la crioterapia

Rolando Mandragora si è sottoposto alla crioterapia, nota terapia del freddo che viene praticata per il benessere del corpo

Dopo il pareggio nella trasferta a Verona e l'allenamento odierno, Rolando Mandragora pubblica una foto su Instagram con la seguente didascalia: "RECOVERY 🔋". Il centrocampista granata si è sottoposto alla crioterapia, ovvero la nota terapia del freddo che viene praticata per il benessere del corpo. Il bagno di gelo che solitamente viene svolto all’interno di una stanza raffreddata attraverso l’utilizzo di azoto liquido, si è trasformato in un trattamento a secco, senza l'immersione in acqua. Di seguito il post del giocatore granata: