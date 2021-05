Torino, allenamento mattutino al Filadelfia: terapie per Nkoulou

Il Torino ha iniziato a preparare la gara di mercoledì contro il Milan di Stefano Pioli

Nemmeno il tempo di archiviare l'1-1 del "Bentegodi" contro l'Hellas Verona che per il Torino è già tempo di pensare alla sfida contro il Milan, fresco trionfatore proprio sotto la Mole nella partita con la Juventus. I ragazzi di Davide Nicola si sono ritrovati già oggi al Filadelfia sotto la pioggia, come testimoniato sui social dalla società granata. Il tecnico granata e il suo staff hanno suddiviso in due l’organico: i giocatori reduci dalla partita di ieri pomeriggio hanno svolto un lavoro defaticante, mentre gli altri elementi a disposizione hanno effettuato una sessione tecnica. Ancora lavoro differenziato per Armando Izzo - problema ai flessori della coscia sinistra - e Milinkovic-Savic - trauma contusivo alla caviglia sinistra - . Terapie, invece, per Nkoulou e Murru - interessamento distrattivo ai flessori della coscia sinistra - . Il difensore camerunense ieri pomeriggio è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo per una distorsione alla caviglia destra. Domani è in programma una seduta tecnico-tattica.