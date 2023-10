Torino: massima fiducia in Vlasic, ma ora deve riscattare l’avvio difficile

Dal Verona al Verona, Vlasic insegue il ritorno al gol contro chi ha segnato la sua ultima rete. Fortemente voluto da Ivan Juric, lui è tornato in granata quest'estate ma fino a oggi non ha ancora giocato ai suoi livelli. Fin qui il giocatore croato non ha ancora messo in mostra la miglior versione di sé, ma contro il Verona andrà verso la conferma dal primo minuto. I numeri fin qui non sono stati eccelsi: zero gol e zero assist. Una notizia considerando che la scorsa stagione era stato determinante, soprattutto in avvio di campionato quando segnò 3 gol nelle prime 5 giornate con i granata. Poi dopo il Mondiale in Qatar un calo fino alle ultime giornate quando tornò a essere determinante.