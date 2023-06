Il match è valido per la semifinale del campionato Primavera: chi vince sfiderà il Lecce in finale

Oggi - martedì 6 giugno - il Torino Primavera di Scurto sfiderà alle 20.00 nella semifinale del campionato Primavera la Fiorentina di Alberto Aquilani al 'Ricci' di Sassuolo: la squadra vincitrice affronterà in finale il Lecce di Coppitelli (che ieri sera ha battuto il Sassuolo). Come di consueto, potrete seguire la gara in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.