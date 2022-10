Torino, match day per la Primavera: alle 11 la sfida col Napoli

Il Torino Primavera ritorna in campo. Oggi - domenica 16 ottobre - i granata di Scurto affronteranno il Napoli in casa in una gara valida per l'ottavo turno del campionato. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 11:00 e, come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita