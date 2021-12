Torino, match day per la Primavera. Alle 15 la sfida con la Fiorentina live su TN

Su TN ampio pre e post partita, oltre agli aggiornamenti live minuto per minuto

Se ieri è scesa in campo la Prima Squadra del Torino, oggi è il turno della Primavera di Coppitelli, che, alle ore 15, affronterà in trasferta la Fiorentina, in un match valido per il turno numero 12 del campionato di categoria. Come al solito, TN offrirà un ampio pre e post partita, oltre agli aggiornamenti live minuto per minuto.