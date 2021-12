Serie A, la classifica: Torino tredicesimo, l’Inter balza in vetta

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine dei match domenica della 17esima giornata

Dopo la vittoria nel match contro il Bologna, il Torino rimane al tredicesimo posto, ma si avvicina alle dirette concorrenti in classifica. I granata accorciano le distanze dalla squadra di Mihajlovic, ora avanti di solo 2 lunghezze, e dal Verona, prossimo avversario in campionato, avanti di un solo punto. Gli scaligeri pagano la sconfitta subita dall'Atalanta per 2-1: non regge il vantaggio di Simeone, rimontato da Mmirancuk e Koopmeiners. Vittorie invece per Sassuolo ed Empoli. I neroverdi si trovano al 12esimo posto dopo la vittoria per 2-1 sulla Lazio con gol di Berardi e Raspadori. I toscani sbancano il "Maradona" con Cutrone battendo il Napoli e issandosi fino al settimo posto in attesa del posticipo tra Roma e Spezia. La zona che porta alla top 10 è ora molto compressa: 4 punti separano l'Empoli settimo dal Torino tredicesimo. L'ultimo match della domenica ha infine cambiato le carte in tavola per quanto riguarda la testa del campionato: l'Inter è la nuova capolista, dopo la vittoria sul Cagliari per 4-0. La doppietta di Lautaro Martinez e i gol di Sanchez e Calhanoglu valgono il sorpasso al Milan in vetta.