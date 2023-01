Torino, match day per la Primavera: alle 16.30 la sfida con il Bologna

Oggi - domenica 29 gennaio - è match day per la Primavera del Torino: i granata di Scurto scenderanno in campo alle ore 16.30 contro il Bologna in casa per la sedicesima giornata di campionato. I granata, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, sono chiamati al riscatto: come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.