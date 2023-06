Torino, media spettatori da 14° posto: peggio della Samp, meglio dell’Atalanta

Davanti ai granata anche Lecce, Bologna, Udinese, Salernitana e Verona

Il 14° posto in questa speciale classifica non rispecchia quanto si è visto in campo. Il Torino ha lottato fino all'ultima giornata per concludere il torneo all'ottavo posto alle spalle delle sette migliori squadre del nostro campionato. Sugli spalti, invece, molto spesso i numeri sono stati alquanto preoccupanti e hanno messo in evidenza quella spaccatura tra ambiente e presidenza, sulla quale anche Ivan Juric è tornato nell'ultima conferenza stampa della stagione. Le due milanesi hanno fatto la voce grossa nella graduatoria, essendo le uniche a registrare medie superiori ai 70mila spettatori (72.630 Inter, 71.880 Milan). Terzo posto per la Roma (62.033), mentre il Napoli Campione d'Italia si attesta al quarto con 46.515. Anche la Lazio, forte di uno straordinario secondo posto, ha fatto segnare una media notevole pari a 44.651 spettatori. Soltanto sesta la Juventus 37.586. Da rimarcare il settimo posto della Fiorentina, autrice di una stagione da ricordare (32.200). Tra Fiorentina e Torino si inseriscono molte altre piazze: Lecce (24.608), Bologna (22.314), Udinese (21.615), Sampdoria (20.124), Salernitana (20.031) e Hellas Verona (19.207). Dopo Torino e Atalanta, tutte le altre stanno sotto i 13mila spettatori di media e ci sono Sassuolo, Monza e Cremonese; con loro anche Empoli e Spezia, che sono le uniche due piazze a far registrare medie inferiori ai 10mila spettatori.