Torino, mercoledì allenamento a porte aperte al Filadelfia in vista del derby

I tifosi del Toro potranno stare vicini alla squadra a tre giorni dal derby contro la Juventus. In vista della stracittadina in programma sabato alle 18, la società granata ha annunciato che l'allenamento pomeridiano di mercoledì 10 aprile al Filadelfia sarà a porte aperte. I sostenitori del Torino potranno così presentarsi allo stadio a partire dalle ore 14:45 per incitare i propri giocatori in quello che sarà uno degli allenamenti in avvicinamento al sentitissimo derby contro i bianconeri, valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club: