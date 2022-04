Torino-Milan 0-0, Pioli: “Ci manca il guizzo, i granata creano difficoltà a tutti”

Le parole del tecnico rossonero al termine della sfida con il Torino

Redazione Toro News

Al termine di Torino-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'esito della partita e i temi caldi della gara.

Cosa è successo dopo il fischio finale?

"Sono andato a dire all’arbitro che non ha senso dare tanti minuti di recupero per poi non fare nulla per dare ritmo alla partita. Non credo di aver mancato di rispetto ma va bene così"

Vi è mancata più che qualità, ma forse forza fisica sulla trequarti? E' lì che non sei riuscito a vincere la partita?

"Sì, è chiaro che abbiamo fatto di tutto per muoverci e dare pochi punti di riferimento. Sappiamo che il Torino crea difficoltà a tutti nella fase difensiva. E' vero che non abbiamo avute tante occasioni, ma è vero che tante situazioni avrebbero potuto diventarlo. Non posso dire niente sullo spirito della squadra, abbiamo battagliato con una squadra molto fisica. Ci manca il guizzo. In questo momento la mezza palla non ci rimbalza giusta, non vinciamo l’uno contro uno, siamo un po’ meno precisi. Non posso dire nulla alla squadra. E’ un risultato positivo ma volevamo la vittoria"

Rimane solo amarezza per il risultato o c'è dell'altro che rimane dopo la partita contro il Torino?

"Sono due o tre settimane che le favorite facciano passi falsi. Le difficoltà ci sono per tutti, il campionato è molto competivo. Abbiamo fatto di tutto per mettere in difficoltà il Toro, potevamo fare di più come intuizioni. Io non vedo una squadra ansiosa, ma una equilibrata che ha provato a creare. La squadra ha sicuramente giocato, lottato e corso tanto"

In questa fase del campionato servirebbe più tranquillità?

"Non vedo una squadra ansiosa o nervosa, abbiamo giocato con compattezza provando a creare difficoltà. Sappiamo quanto pesano queste partite, stiamo lottando per un obiettivo straordinario. I ragazzi malgrado la giovanissima età la stanno gestendo bene. Bisogna provare comunque a fare meglio perché mancano pochissime partite".

Quanto sono cambiate le percentuali scudetto negli ultimi 90'?

"Non sta a me fare le percentuali. Prima della sosta eravamo superfavoriti, poi lo era il Napoli, poi ancora l'Inter. Credo che ci sarà molto equilibrio fino alle ultime due giornate"

Come commenta l'episodio del contatto tra Singo e Theo Hernandez?

"Non parlerò mai più degli arbitri"

