Torino-Milan 0-0, Tonali: “Meritavamo la vittoria, il nostro obiettivo non cambia”

Le parole dei protagonisti in occasione della partita tra granata e rossoneri

Redazione Toro News

Dopo il triplice fischio di Torino-Milan, Sandro Tonali si è fermato in zona mista all'Olimpico "Grande Torino" per rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti allo stadio, dopo essere intervenuto anche ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Come giudichi il risultato?

"C'è tanta amarezza visto che arrivavamo da un altro 0-0. Mettiamo da parte queste due partite, non è facile, è un peccato non aver sfruttato queste due partite"

Che partita è stata per te e per la squadra?

"Abbiamo giocato per quasi tutta la partita noi e l'abbiamo fatto bene. Negli ultimi 10 metri abbiamo avuto diverse difficoltà a trovare la rete. E' una cosa che stiamo pagando: nelle ultime due partite meritavamo due vittorie e abbiamo ottenuto due pareggi. Nel calcio conta fare gol. Stiamo giocando come da tutto l'anno, ma trovando difficoltà in avanti"

Hai sfiorato una rete, qual è la dinamica?

"Volevo calciare subito di destro, poi ho cambiato idea. Il portiere si è spostato e ha letto il mio tiro"

Cambia qualcosa il non essere più padroni del vostro destino, visto che l'Inter potrebbe sorpassarvi se vincesse il recupero con il Bologna?

"No non cambia niente. Domani l'obiettivo resta lo stesso. Cambia la classifica, ma per ora siamo ancora primi e questo è importante. Domani cercheremo di partire da zero, cercando di lasciarci indietro le difficoltà"

Come vivete il finale di campionato?

"Mancano sempre meno partite. Una vittoria oggi poteva cambiare lo spirito, dobbiamo cercare di azzerare tutto. Abbiamo fatto la partita anche oggi, ma non abbiamo segnato"

Come vedi Brahim Diaz?

"E' un giocatore importante per noi, lo abbiamo visto a inizio stagione. Crea superiorità numerica. Sta bene, puntiamo su di lui e oggi si è visto"

Che spirito ha questa squadra?

"Siamo ancora in alto, ogni partita può cambiare tutto. Basta una vittoria per cambiare le cose. Se il pallone è più pesante con il pubblico che ha delle aspettative? No, è da due anni che aspettavamo lo stadio pieno. E' bellissimo giocare davanti ai nostri tifosi"

Credete ancora nello scudetto?

"Sì, sempre"

