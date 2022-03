Torino-Milan, da domani il via alla vendita dei biglietti: le info

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Torino Fc ha fatto sapere che da domani, venerdì 25 marzo, partirà la vendita dei biglietti per il prossimo impegno casalingo dei granata in Serie A, in programma domenica 10 aprile alle 20.45...

Redazione Toro News

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Torino Fc ha fatto sapere che da domani, venerdì 25 marzo, partirà la vendita dei biglietti per il prossimo impegno casalingo dei granata in Serie A, in programma domenica 10 aprile alle 20.45 contro il Milan all'Olimpico Grande Torino. Per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato, e durante la partita bisognerà indossare la mascherina FFP2.

Di seguito il comunicato del Torino Fc

Il Torino F.C. comunica che da venerdì 25 marzo saranno in vendita i tagliandi per la gara di serie A TIM Torino-Milan, in programma domenica 10 aprile alle ore 20.45.

Super Green Pass e Mascherina FFP2

A seguito del DL 172 del 26 novembre 2021 e successive modificazioni per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Green Pass Rafforzato (ciclo vaccinale completato oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19). Non sarà necessario per i bambini al di sotto dei 12 anni.

Sarà inoltre necessario indossare la mascherina FFP2

MODALITA’ DI VENDITA

- Prelazione riservata ai possessori dell'abbonamento calcistico 2019/2020 del Torino FC e possessori di tessera Cuore Granata: dalle ore 10:00 di venerdì 25 marzo e fino alle ore 24:00 di mercoledì 30 marzo;

Ciascun possessore di abbonamento stagione 2019/2020 e/o di tessera Cuore Granata potrà acquistare un biglietto addizionale per un altro tifoso non fidelizzato

La prelazione sarà sull’acquisto di un biglietto e non sul proprio posto del vecchio abbonamento.

- Vendita Libera: dalle ore 10:00 di giovedì 31 marzo.

In attesa di disposizioni delle autorità di Pubblica Sicurezza per eventuali limitazioni in fase di vendita libera.