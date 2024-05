Torino-Milan, i biglietti: Curva Primavera a soli 15 Euro per gli Under18

I tifosi presenti allo stadio nella gara con il Milan riceveranno una sorpresa per colorare lo stadio di granata

Redazione Toro News 10 maggio - 19:30

Sono state ufficializzate le date e gli orari degli anticipi e dei postici della 37esima giornata di campionato (QUI i dettagli): il Torino scenderà in campo sabato 18 maggio alle 20.45 contro il Milan tra le mura granata. Per l'occasione, il Torino ha comunicato - tramite una nota sul proprio sito - che per il match contro i rossoneri, l'ultima gara della stagione tra le mura casalinghe, i tifosi presenti allo stadio riceveranno una sorpresa per colorare lo stadio di granata.

Di seguito il comunicato del Torino: — "Partiamo da una semplice parola: GRAZIE.

Per il sostegno, per la presenza nel corso della stagione, per il vostro calore in tutti i 90’ minuti disputati al Grande Torino. La vostra energia, passione, voglia di essere presenti con lo spirito Toro resterà tra gli scatti migliori del 2023-24.

I più piccoli hanno scoperto il Toro, gli studenti hanno fatto gruppo, le scuole calcio e le academy si sono riunite portando i ragazzi a vivere granata. Tante, tantissime famiglie hanno approfittato delle promozioni loro dedicate. Per questa vostra passione, ancora una volta, grazie di esserci stati.

Sabato 18 maggio alle ore 20.45 andrà in scena l’ultima partita in casa della stagione, contro il Milan. Sarà l'occasione perfetta per salutare amici e compagni di Stadio e darsi appuntamento alla prossima stagione.

Insieme al nostro sponsor Enel, in occasione della partita di sabato, tutti i presenti al Grande Torino riceveranno una sorpresa per colorare lo stadio di granata!

PROMO UNDER18 E CUORE GRANATA

Curva Primavera a soli 15 Euro per gli Under18 e usando la Cuore Granata si risparmia in Tribuna e Distinti."

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.