Torino-Milan: in arrivo la convocazione per il Primavera Garbett

Il neozelandese era assente con la Primavera oggi perché aggregato al gruppo di Juric, per lui è la prima chiamata con i grandi

Tra gli assenti oggi al Lamarmora di Biella per Torino-Verona c'era anche il centrocampista della Primavera granata Matthew Garbett. Il centrocampista neozelandese, che con la sua Nazionale si è guadagnato la possibilità di sognare il Mondiale accedendo all'Interzona, era un assente giustificato. Visto l'infortunio di Rolando Mandragora, Ivan Juric ha deciso di chiamare il ragazzo per la partita e così Garbett contro il Milan - secondo quanto appreso da Toro News - riceverà la sua prima chiamata ufficiale in prima squadra.

Arrivato in estate dagli svedesi del Falkenberg, Garbett è cresciuto molto sotto la gestione di Coppitelli. L'allenatore della Primavera è riuscito giornata dopo giornata a disciplinare sempre di più il ragazzone neozelandese che con il tempo è migliorato sia tatticamente che tecnicamente. Garbett, che in stagione ha segnato 3 gol tra campionato e Coppa Italia, così si affaccia alla prima volta in Serie A. Certo sarà difficile vederlo in campo, ma sicuramente per Garbett sarà una bella occasione per iniziare a respirare l'aria della Serie A.