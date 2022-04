Primavera, Torino-Verona 2-1: successo granata per puntare i playoff

Il Torino Primavera riesce a strappare 3 punti alla formazione veneta, un successo molto importante in chiave playoff

Irene Nicola

A distanza di un mese esatto dall'ultima vittoria con il Sassuolo, la Primavera torna a fare tre punti. Finisce 2-1 contro il Verona, in una gara che i granata controllano ma faticano a chiudere. Dopo l'incornata di Dellavalle, arriva però anche la rete decisiva di Stenio che chiude definitivamente i giochi e fa sognare nei playoff.

LE SCELTE - Il Torino scende in campo con il 3-5-2 per il match contro il Verona. Milan tra i pali, davanti a lui il trio composto da N'Guessan, Anton e Dellavalle. Sugli esterni Ciammaglichella e Angori, completano il reparto Savini, Di Marco e Gineitis. In attacco la coppia Rosa-Stenio. Il brasiliano non partiva titolare da quasi un mese.

PRIMO TEMPO - La prima incursione del Toro arriva con Stenio, che si addentra in area ma viene fermato sul più bello. Il vantaggio granata arriva subito, all'8' sul primo corner guadagnato dai granata. Lo batte Angori come al solito, di testa imperioso lo stacco di Dellavalle, che sigla l'1-0 con la specialità della casa. Per rispondere il Verona si affida principalmente alle imbucate di Yeboah. Ma il Toro continua a spingere e si fa vedere prima con Rosa, murato, e poi di nuovo in occasione dei calci piazzati. E' però un corner - arrivato dopo un intervento provvidenziale di Dellavalle su Yeboah - a punire il Torino al 20': Grassi in battuta, incornata di Colistra e 1-1. La rete subita non sembra annichilire i granata, che sfruttano i calci d'angolo per cercare nuovamente il vantaggio. Dellavalle si rende ancora pericoloso di testa, poi N'Guessan cerca, ma non trova il tap-in. Nonostante le chances si va riposo sull'1-1.

SECONDO TEMPO - Zeoli si gioca subito il primo cambio: dentro Baeten, fuori Di Marco. Al 50' il Toro si mangia il possibile 2-1: fallo di mano di Redondi in area del Verona, rigore per i granata. Sul dischetto va il rigorista Baeten, che però sbaglia con un tiro troppo centrale che viene respinto da Kivila. Subito dopo altra chance per i granata: Stenio va via a sinistra, appoggia in mezzo per Angori che cerca subito Ciammaglichella. Il centrocampista classe 2005 prova il tiro dalla distanza col destro, salvataggio sulla linea di Redondi. La ripresa è un assolo Toro, costantemente riversato nell'area del Verona, che però chiude bene gli spazi. Al 72' il secondo cambio di Zeoli, ancora sull'asse offensivo: fuori Rosa, dentro Ansah. Due minuti dopo arriva il vantaggio con Stenio Zanetti. Ripartenza veloce del Toro: Ciammaglichella si lancia sulla fascia sinistra, poi scambio con Stenio che trova il tocco in scivolata per imbucare il 2-1 sul palo di Kivila. Nel finale i granata devono resistere, allora Zeoli mette dentro Reali al posto di Zanetti. Nel finale una punizione dal limite è l'unico brivido per i granata, che provano a farsi vedere in contropiede con Ansah, fermato, e poi con Baeten, che trova invece l'esterno della rete. Poco male, perché dopo pochi minuti arriva il triplice fischio, che certifica la vittoria - a distanza di un mese dall'ultima - della Primavera granata.

IL TABELLINO

TORINO-HELLAS VERONA

Marcatori: 8' Dellavalle (T), 20' Colistra (V), 74' Stenio (T)

TORINO (3-5-2): Milan; N’Guessan, Anton, Dellavalle; Ciammaglichella, Di Marco (45' Baeten), Savini, Gineitis, Angori; Stenio (85' Reali), Rosa (72' Ansah). A disposizione: Vismara, Fiorenza, Pagani, La Marca, Sassi, Polenghi, Wade, Lindkvist, Giorcelli. Allenatore: Zeoli.

VERONA: Kivila, Redondi, Calabrese, Yeboah, Pierobon (58' Kakari), Bosilj (66' Florio), Kemppainen, Gomez (84' Cazzadori), Grassi, Colistra (66' Terracciano), Ghilardi. A disposizione: Toniolo, Patuzzo, Ebenguè, Florio, Turra, Verzini, Caia, Cisse, Sulemana. Allenatore: Corrent

Ammoniti: 55' Dellavalle (T), 81' Kakari (V), 87' Savini (T), 89' Ghilardi (V)

Espulsi:

SEGUICI SU: