Torino-Milan, Juric sfida Pioli: due allenatori che saluteranno a fine stagione

Ci si avvicina sempre di più a quello che, salvo colpi di scena, sarà l'ultimo match casalingo di Ivan Juric sulla panchina del Torino. Il tecnico croato sembra ormai destinato a salutare il Toro a fine stagione per la naturale scadenza del contratto triennale stipulato con il presidente Urbano Cairo nell'estate del 2021. L'ex allenatore di Genoa e Verona dovrà ancora giocare contro il Milan e poi l'Atalanta prima di mettere la parola fine a questa sua avventura in granata. Per Juric sabato sera ci sarà quindi il confronto con Stefano Pioli , un altro allenatore destinato a lasciare la sua attuale panchina.

Juric e Pioli agli sgoccioli: entrambi saluteranno a fine stagione

La sfida del 37^ turno di Serie A tra Torino e Milan, come detto, mette di fronte due allenatori che conoscono già il loro destino. Sia Juric che Pioli dopo un lavoro lungo anni in cui hanno aiutato queste due squadre a rialzarsi non saranno confermati dalle rispettive società. Il tecnico croato viaggia verso la conclusione di un triennio in cui ha saputo riportare il Toro stabilmente nella parte sinistra della classifica dopo che nei due anni precedenti si era sempre salvato all'ultima curva, prima grazie al cambio in corsa con l'avvento di Longo e poi con quello di Nicola dodici mesi più tardi. Pioli invece ha saputo riportare il Milan a vincere uno Scudetto nella stagione 2021/22, un risultato che mancava da undici anni nel club rossonero. Nonostante ciò negli ultimi due anni non è riuscito a portare a casa altri trofei e questo ha pesato sul suo giudizio. In estate, quindi, anche la società meneghina cercherà una nuova guida tecnica al pari del Torino.