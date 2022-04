Torino-Milan, le probabili formazioni: Pobega favorito per sostituire Mandragora

Il tecnico Juric cerca le soluzioni migliori per riuscire ad affrontare la squadra di Pioli, capolista in campionato

Il Torino si prepara per una delle partite più difficili della stagione, contro il Milan di Pioli che si trova al comando del campionato italiano e vuole riuscire ad espugnare lo stadio Olimpico Grande Torino per aumentare le possibilità di vittoria dello scudetto. Il Toro di Juric invece, dopo aver ritrovato la vittoria contro la Salernitana, vuole trovare la prima vittoria contro una big in questo campionato per dare un gusto diverso a questo finale di stagione lontano dalla lotta per le competizioni europee. Il tecnico granata deve fare a meno per questa partita di Mandragora, Praet, Sanabria e Djidji: quasi ultimate le riflessioni sulla formazione da schierare.