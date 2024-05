Torino-Milan: oltre 24 mila spettatori, striscione contro Cairo e giocatori

Abbondantemente superata quota ventimila spettatori anche per l'ultima gara casalinga del campionato. Sono 24.638 i presenti al Grande Torino per la sfida contro il Milan. A caratterizzare l'ambiente è un clima di contestazione: al centro della Maratona campeggia uno striscione contro Cairo e giocatori. Al fischio finale la squadra, alle prese con un giro di campo, è stata contestate dai Torino Hooligans in Curva Primavera.