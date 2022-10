Torino-Milan verso il tutto esaurito: attesa una massiccia presenza rossonera

Procede a gonfie vele la prevendita di Torino-Milan, gara in programma domenica 30 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Grande Torino. La situazione alla vigilia dell'incontro vede ormai disponibili gli ultimi tagliandi nelle tribune, mentre risultano esauriti tutti gli altri settori dell'impianto: terminati i biglietti in entrambe le curve, nei Distinti e nel settore ospiti.

Non solo settore ospiti: folta presenza milanista

Proprio la presenza di tifosi rossoneri si prevede massiccia. I tagliandi a disposizione nel settore ospiti sono stati polverizzati, numerosi sostenitori del Milan andranno quindi a popolare anche i Distinti, la tribuna e soprattutto la Curva Primavera. Quest'ultima, spesso deserta in occasione delle gare casalinghe, non ha faticato a riempirsi in occasione della gara di sabato e - come già accaduto lo scorso aprile - accoglierà diversi tifosi del Milan.