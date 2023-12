Torino, Milinkovic-Savic non fa parate decisive? Vanja torna e smentisce molti

La gara contro l'Atalanta conclusasi con un rotondo 3-0 a favore del Torino rilancia soprattutto l'attacco, ma vale anche il riscatto di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è stato decisivo in tre occasioni e ha scacciato le critiche in una partita per lui particolare, perchè segnava il suo ritorno da titolare dopo la panchina di Bologna, arrivata a seguito di un'esclusione per scelta tecnica.

Vanja, la partita contro l'Atalanta: sono tre le parate salva-risultato

"Torna lui. La scorsa settimana lo abbiamo visto un po’ sotto al suo livello e Gemello aveva dato impressione di essere molto sicuro. Le gerarchie però sono chiare, Vanja è il titolare, e negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi bene”. Con queste parole si era espresso il tecnico del Torino Ivan Juric alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Sciolti i dubbi sull'estremo difensore, il serbo è tornato a calcare il terreno di gioco fornendo una prestazione di alto livello. Sicuro tra i pali e relativamente tranquillo con la sfera tra i piedi (forse aiutato dal poco pressing ospite), si è fatto trovare attento quando chiamato in causa. Il tiro di Ederson al 23' non ha esaltato il portiere, una conclusione debole che è terminata docile tra le mani del serbo. Nettamente più provvidenziale l'uscita su De Keteleare nell'unico errore della difesa granata. Bravo Vanja a restare in piedi fino all'ultimo e a coprire bene lo specchio della porta, anche se il belga calcia centralmente. Super invece la risposta su Pasalic al minuto 79'. Un salvataggio importante, perché impedisce all'Atalanta di trovare nuove energie con il gol che avrebbe potuto riaprire la gara. Non era per niente una parata semplice, anche perché è netta la deviazione di Rodriguez, una situazione che avrebbe potuto ingannare Vanja. E invece il serbo, tra l'altro ben posizionato, è andato velocemente giù con il corpo e con la punta delle dita ha deviato in corner. Una prontezza di risposta riproposta verso l'88' con l'intervento con i piedi sul diagonale di Miranchuk, che ha negato al russo il gol dell'ex. Il Torino ottiene il sesto clean sheet stagionale grazie ad un portiere sempre discusso. E chi sosteneva che un grosso limite di Milinkovic-Savic fosse quello di non salvare mai il risultato con parate importanti, stavolta è stato sicuramente smentito. Ora, come tutti i compagni, è chiamato a confermarsi su alti livelli nella gara di Frosinone.