Torino, Milinkovic-Savic o Ujkani: verso Udine è ballottaggio per la porta

Focus On / Dopo la positività al Covid di Sirigu, Nicola valuta le alternative tra i pali

MOMENTO MIGLIORE - La positività di Sirigu arriva nel momento sbagliato per l'estremo difensore sardo: nel Derby della Mole con la Juventus, il portiere granata è stato decisivo in diverse occasioni (QUI i dettagli) su tutti forse l'intervento più importante lo ha compiuto in occasione del tiro da fuori area di Bentancur che avrebbe permesso ai bianconeri di portarsi sul 3-2 a pochi minuti dalla fine. In generale, questo sembrava il momento della svolta per il sardo, che sembrava essersi ritrovato dopo mesi di rendimento non ai suoi standard. Ora il portiere granata non sarà disponibile per diverse partite, a partire dalla gara di sabato con l'Udinese: al suo posto Nicola dovrà scegliere chi schierare dal primo minuto tra i pali tra Milinkovic-Savic e Ujkani .

ALTERNATIVE -Milinkovic-Savic, con Marco Giampaolo sulla panchina granata, era stato preferito a Sirigu nel peggior momento stagionale del sardo, in occasione delle gare del girone di andata con Roma e Bologna. Le responsabilità - nel caso i cui Nicola lo schierasse dal 1' - sulle spalle dell'estremo difensore sarebbe molto importanti: il Torino sabato giocherà una partita determinante in ottica salvezza. C'è da ricordare che inoltre che il portiere ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e dunque si tratterebbe per lui di una chance importantissima per convincere la società, cosa che probabilmente non è ancora riuscito a fare. Ma non è da trascurare la candidatura di Samir Ujkani. Il portiere kosovaro ha giocato tutte e tre le partite da titolare tra i pali della sua Nazionale in questa ultima sosta, mentre col Torino ha giocato solo il match con là Roma alla penultima giornata del campionato 2019-2020. Anche lui ha il contratto in scadenza a giugno e dunque se fosse scelto da Nicola le motivazioni per lui sarebbero massime.