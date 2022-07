Torino, Milinkovic-Savic vuole convincere tutti: bene in questo precampionato

Dopo le critiche della passata stagione Vanja Milinkovic-Savic è arrivato al ritiro austriaco carico e voglioso di riprendersi una maglia da titolare che per larghi tratti della passata stagione non era mai stata in discussione. Nelle prime...

Roberto Ugliono

Dopo le critiche della passata stagione Vanja Milinkovic-Savic è arrivato al ritiro austriaco carico e voglioso di riprendersi una maglia da titolare che per larghi tratti della passata stagione non era mai stata in discussione. Nelle prime uscite ha convinto, ma in particolare contro il Trabzonspor ha messo in mostra una ristabilita convinzione nei propri mezzi che sembrava perduta negli ultimi mesi della scorsa stagione. Tra partite e allenamenti Vanja sta cercando di mettere in difficoltà Ivan Juric.

Torino, Milinkovic-Savic stupisce tra partite e allenamento

A colpire è l’atteggiamento. Rispetto al passato ritiro a Santa Cristina in Valgardena sembra un portiere diverso. Nell’ultimo allenamento a Waidring ha inanellato super interventi uno dietro l’altro, sintomi che il ragazzo sta bene e sta crescendo. Certamente avrà ancora tanto da imparare, ma l’anno da titolare appena finito qualcosa gli ha lasciato. Milinkovic-Savic sta cercando di conquistarsi il suo spazio. L’alternanza con Berisha lo obbliga a dover dare il massimo per convincere tutti.

L’impegno c’è ed è evidente. Lo sta mostrando tutto in campo. Contro il Trabzonspor nei 45 minuti a sua disposizione ha mantenuto inviolata ala rete con anche alcuni interventi non banali. Il meglio si è visto nell’ultima seduta di allenamento a Waidring. Parate tecnicamente complesse e reattività. Sarà l’aria della competizione o la voglia di tornare protagonista (così da vivere anche da protagonista il Mondiale in Qatar con la sua Serbia), ma il Milinkovic-Savic che si sta vedendo negli ultimi giorni è un giocatore recuperato. La sua importanza nella costruzione nel gioco è sempre stata palese, alcune lacune tra i pali gli erano costati un posto che ora vuole riconquistarsi.