Torino, Miranchuk sta crescendo: ora Juric può iniziare a godersi il russo

Il tecnico granata ha spesso schierato in campo l'ex Atalanta anche quando non era al top, ora quella scelta sta iniziando a pagare

Federico De Milano

Nel match vinto contro il Milan le noti liete per il Torino sono state parecchie e infatti dopo il triplice fischio la gioia tra i giocatori e lo staff era parecchia. Tra queste c'è senza dubbio la prova offerta da Aleksey Miranchuk, arrivato alla sua 50esima presenza in Serie A, che si sta piano piano sempre più imponendo all'interno di questa squadra dopo i problemi fisici all'inizio della sua avventura in granata.

La condizione fisica di Miranchuk sta crescendo: Juric ci aveva visto lungo — L'inizio di Miranchuk in granata era stato importante fin da subito con un gol segnato al Monza all'esordio. Suo malgrado però in quella partita era arrivato anche un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori dai giochi per tutto il mese di settembre. Dopo essere ritornato in campo il primo ottobre nella trasferta di Napoli, il russo non ha più saltato una partita di campionato e le sue condizioni stanno poco per volta migliorando sempre di più. Contro il Milan il classe 1995 ha corso molto di più rispetto alle ultime partite, sintomo del fatto che sta raggiungendo la miglior forma. Juric ha sempre creduto in lui schierandolo dal primo minuto ogni volta in cui fosse a sua disposizione e ora quella scelta sta ripagando.

Miranchuk può essere la svolta per il Torino in zona gol — Dopo l'assist offerto ad Aina nel match di Udine, l'ex Atalanta ha trovato il gol contro il Milan. Un dato che può aiutarlo a sorridere è il fatto che ha contribuito alla realizzazioni di una rete per la seconda partita consecutiva. Questo fatto non gli capitava dal periodo a cavallo tra aprile e maggio 2021 quando indossava ancora la maglia dell'Atalanta. In quel caso Miranchuk segnò per due partite consecutive, contro Bologna e Parma. Il bel gol realizzato con il mancino contro il Milan può dunque aiutarlo a prendersi in mano il Toro. La squadra di Juric fin qui ha avuto qualche carenza in zona gol ma nelle ultime due partite sono state realizzate quattro reti e in questo ci anche i meriti di Aleksey Miranchuk, un giocatore che ora può aiutare i granata a voltare pagina.