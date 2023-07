Torino-Modena, le probabili formazioni: Bellanova verso la prima da titolare

In mezzo al campo Ricci è in vantaggio su Tameze per affiancare Ilic

Abbondanza in difesa e a centrocampo, scelte pressoché obbligate sugli esterni e sulla trequarti: si potrebbe riassumere in questo modo la situazione in casa Toro in vista dell'amichevole contro il Modena. Una gara in cui sarà Gemello a difendere la porta granata data l'indisponibilità di Milinkovic-Savic.

Le soluzioni in difesa: Buongiorno al centro — Per quanto riguarda la difesa, Juric in settimana ha provato diverse soluzioni. Il terzetto difensivo più accreditato è però quello composto da Buongiorno al centro con Schuurs e Rodriguez ai suoi fianchi. Zima, pur allenatosi in gruppo ieri, aveva infatti saltato un paio di allenamenti e potrebbe partire dalla panchina, pronto a trovare spazio nella ripresa. Per quanto riguarda gli esterni, Bellanova è favorito su Singo sulla destra, sul versante opposto la scelta è obbligata e dovrebbe ricadere su Vojvoda.