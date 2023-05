Torino-Monza 1-1, le reazioni social: “Gli arbitri rovinano la vita delle persone”

Quello contro il Monza è un pareggio che serve a poco e che lascia più di qualche rimpianto ai granata di Juric. Buongiorno e compagni dominano il match e vanno in vantaggio con il gol di Sanabria ad inizio ripresa, poi non riescono a chiuderla e vengono raggiunti da un gran gol di Caprari. Polemiche per l'arbitraggio: nel finale non viene assegnato un rigore solare al Torino per una trattenuta di Rovella su Ricci. Questi i migliori tweet sulla partita: