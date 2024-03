Torino-Monza, i biglietti: promozioni speciali per Under 14 e Under 18

Il Torino ha annunciato una promozione pensata per le famiglie in occasione della sfida contro il Monza, in programma sabato 30 marzo alle ore 15.00, quando tornerà il campionato dopo la sosta per le Nazionali. Di seguito i dettagli.

Torino-Monza, promozione per le famiglie: le info

La tariffa per le famiglie si articola in una doppia promozione. I minori di 14 anni potranno entrare allo stadio acquistando un tagliando al costo di 5 euro, mentre chi è compreso nella fascia d'età dai 14 anni compiuti ai 18 non compiuti potrà comprare un biglietto al costo di 10 euro. Lo speciale biglietto Under 14 è disponibile acquistando contestualmente anche un biglietto a tariffa “Intero”, ossia con un accompagnatore Adulto. I biglietti sono in vendita libera sul sito del Torino, in alternativa si possono acquistare anche al punto vendita dello stadio Grande Torino, aperto da lunedì a venerdì con orario 10-13 e 14-18 e nei punti vendita della rete vivaticket. La Curva Primavera sarà inizialmente in vendita solo nel pacchetto di tre biglietti comprendente i match contro Monza, Juventus e Frosinone per un prezzo pari a 65 euro, in vendita libera.