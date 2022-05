Torino-Napoli 0-1, Di Lorenzo: “Stagione positiva, ci spiace per i punti persi”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della sfida tra la squadra di Juric e quella di Spalletti valida per il 36° turno

Al termine di Torino-Napoli, match valido per la 36^ giornata di Serie A, Giovanni Di Lorenzo ha commentato la partita con le seguenti dichiarazioni.

Come vi trovate a livello di gruppo nello spogliatoio?

"Siamo sempre stati tutti vicini, ci sta un po' di delusione per aver mancato qualcosa di bello però la stagione è sicuramente più che positiva. Siamo contenti di essere entrati in Champions e adesso ci teniamo a chiudere bene l'anno. I tifosi ci sono sempre stati vicini e anche oggi erano tanti, ci fa piacere".

Cosa vi è mancato quest'anno per arrivare fino in fondo in campionato?