Torino-Napoli 0-4, l’affluenza: raggiunta quota ventiseimila spettatori

Sono stati poco più di ventiseimila gli spettatori presenti al Grande Torino per assistere alla gara contro il Napoli. Il numero di paganti ha infatti raggiunto quota 26.058, per un incasso di 703.036 euro. Ha contribuito un grandissimo numero di tifosi del Napoli, presenti anche in Distinti, Tribuna e Curva Primavera oltre nel settore ospiti.