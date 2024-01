Toro-Napoli 3-0, reazioni social: “Persone preferite: mamma, papà, Buongiorno..”

Le reazioni più significative dei tifosi granata dopo il match vinto dal Torino contro il Napoli in questo pomeriggio

Un gol di Glik aveva deciso l'ultima vittoria casalinga contro il Napoli nel 2015. Era il Toro di Ventura, fresco di rientro dalla ormai storica trasferta di Bilbao. Da lì in avanti, per quasi nove anni, i granata non sono più riusciti a vincere contro una squadra che si è spesso rivelata bestia nera. Un lungo digiuno interrotto oggi con un netto e meritato 3-0. Ecco le reazioni social del mondo granata dopo la vittoria.