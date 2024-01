Torino-Napoli 3-0, Meluso: “Mazzarri? Gode della massima fiducia di tutti”

Al termine di Torino-Napoli, gara valida per il 19^ turno di Serie A, il direttore sportivo azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Abbiamo atteso che Mazzarri raggiungesse gli spogliatoi scendendo dalla tribuna e abbiamo fatto una piccola riunione, quello che abbiamo detto rimane tra di noi. Ci scusiamo per questa partita con la nostra gente che anche oggi qui a Torino era molto numerosa. Ci dispiace molto perché la squadra era irriconoscibile e stiamo pensando di fare qualcosa per stimolare la squadra e tornare su una normalità che ora sta mancando anche per via di tanti infortuni e giocatori come Osimhen e Anguissa che sono molto importanti e sono via per la Coppa d'Africa. Non sono scusati ma dobbiamo prendere atto di queste defezioni. Anche Politano arriva da una settimana passata con un problemi muscolare e lo stesso Juan Jesus non era al meglio".