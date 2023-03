Torino-Napoli: insulti per Cannavacciuolo, lo chef risponde dalla tribuna

Amarezza e nervosismo sono le parole che meglio descrivono i sentimenti dei tifosi del Toro in seguito alla sconfitta per 4-0 contro il Napoli: sensazioni che poi, gran parte delle volte, sfociano in provocazioni tra tifoserie avversarie. In particolare, l'episodio di ieri allo Stadio Olimpico Grande Torino, con protagonista Cannavacciuolo: il famoso chef, ieri allo stadio, in Tribuna, come tifoso del Napoli, è stato riconosciuto da alcuni tifosi granata presenti nello stesso settore, ed è stato provocato con alcuni commenti e insulti, ai quali ha risposto con un chiaro e semplice "Venite qua, venite qua". Una frase, classica degli scontri tra due fronti, che racchiude e definisce la definizione di nervosismo. Al contrario, molti tifosi partenopei si sono diretti, dopo la gara, al Granata Store: i tifosi azzurri hanno mostrato affetto e commenti positivi verso il Torino e la sua storia.