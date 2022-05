Torino-Napoli, le probabili formazioni: torna Bremer al centro della difesa

Juric e Spalletti verso la partita: c'è Osimhen per i partenopei, Belotti per i granata

Torino e Napoli sono pronte a sfidarsi allo stadio Olimpico Grande Torino sabato alle ore 15: Juric ritrova Belotti, pronto a partire titolare nella gara contro i partenopei. Stesso discorso per Bremer, che ha recuperato dal suo infortunio ed è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa. L'unico infortunato di rilievo per la sfida contro i partenopei è Antonio Sanabria, fermo per un problema all'ileo-psoas, oltre all'importante assenza di Sasa Lukic per squalifica.