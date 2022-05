Il Torino è pronto per la terzultima sfida di questo campionato 2021/2022: l'avversario di turno sarà il Napoli, una delle squadre più prestanti in questa stagione. Juric sta cercando di costruire la formazione migliore per contrastare gli avversari partenopei. Come lo stesso tecnico croato ha detto in conferenza stampa, Berisha sarà il portiere titolare nonostante alcuni errori nelle ultime gare. Davanti all'estremo difensore dovrebbe esserci il ritorno da primo minuto di Bremer, recuperato definitivamente dal suo lieve infortunio. Accanto al brasiliano dovremmo poi trovare Djidji sulla destra e Rodriguez sulla sinistra, in quella che può essere considerata la difesa titolare di Juric. In mezzo al campo si deve fare i conti con l'assenza di Lukic: Ricci è pronto a prendere il suo posto, per trovarsi accanto a uno tra Pobega e Mandragora (forse il principale ballottaggio di formazione). Sulla fascia destra Singo sembra favorito per partire titolare, così come sulla sinistra non dovrebbero esserci particolari problemi per Vojvoda. Sulla trequarti Juric dovrebbe riuscire a schierare finalmente la coppia Brekalo-Praet. L'attaccante centrale, infine, dovrebbe essere Belotti che, dopo la sua tripletta contro l'Empoli, è carico per cercare di centrare la doppia cifra in questo campionato.