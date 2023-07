Torino, nasce la Prima Squadra femminile: partirà dal campionato di Eccellenza

Il Torino ha comunicato sul proprio dito ufficiale e sui canali social verificati, la nascita della Prima Squadra Femminile. A prendere parte di questa formazione saranno le ragazze che negli ultimi anni hanno preso parte al campionato Juniores sempre con i colori granata e che dalla prossima stagione saranno invece iscritte al campionato di Eccellenza. Il Torino non ha quindi deciso di comprare i diritti di altre società per iniziare subito da campionati più prestigiosi (ad esempio Serie A o B) come hanno fatto altri club blasonati. La Prima Squadra femminile del Toro partirà infatti dall'Eccellenza ma, come si legge nel comunicato ufficiale, ambirà immediatamente alla promozione in Serie C. La rosa, oltre ad essere composta dalle giovani calciatrici che fino ad ora hanno giocato con l'Under 19 granata, verrà integrata di alcuni elementi di maggiore esperienza che possano trainare le compagne più giovani. Di seguito la nota ufficiale diramata dal club di via Arcivescovado: