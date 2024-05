Torino, nazionale a tinte granata: si punta al sorpasso ai bianconeri

Sono tre i granata in Nazionale, Buongiorno, Bellanova e Ricci. Tutti e tre hanno delle chances e si punta a superare la rappresentanza dei bianconeri dopo cinquant'anni

Alessandro Balbo 24 maggio - 17:12

Molte sorprese tra le scelte del CT Spalletti per la Nazionale. Tra i trenta pre-convocati ci sono tre granata: Buongiorno, Bellanova e, un po' a sorpresa, anche Ricci. Se i primi due hanno buone possibilità di vestire l'azzurro, per il centrocampista granata invece la situazione è più complessa. Il suo diretto concorrete per un posto è uno juventino, ma i granata puntano a superare i bianconeri.

La situazione dei granata e le pre-convicazioni — La premessa che bisogna porre è che si tratta di pre-convocazioni, dunque niente di ufficiale. Spallettiha chiamato 30 giocatori per lo stage di fine maggio a Coverciano, di questi ne partiranno26 per la Germania. Quindi, ci saranno quattro esclusi da Euro2024. Pochi sono certi del posto, chiunque può ottenere una maglia azzurra e chiunque può perderla. Per i tre granata convocati la situazione è più o meno incerta e dipende dai singoli casi. Partiamo da Buongiorno, uomo simbolo dei granata, è forse quello più sicuro del posto, però su di lui pesano due incognite: la prima sono le brutte prestazioni durante la tournée americana, la seconda è la concorrenza nel reparto. Infatti, con il rientro di Scalvini e l'ottima stagione di Calafiori, Buongiorno deve dare il meglio di sé per convincere il CT. Certo, non convocare il miglior giocatore del Toro, e tra i migliori della Serie A, sarebbe strano. Bellanova invece può giovare tanto dal cambio modulo, 3-4-2-1 o 3-5-2, quindi gli esterni di spinta servono e il giocatore sta facendo molto bene. Infine Ricci, un po' a sorpresa tra i convocati, sicuramente è tra quelli che rischia di più. Però si può giocare le sue carte nel ruolo di jolly in mezzo al campo ed unica vera alternativa a Jorginho. Si attendono le decisioni finali di Spalletti.

Derby nelle convocazioni — L'ultima volta che si sono visti tre granata in Nazionale è stato dieci anni fa, al mondiale del 2014 in Brasile con Cerci, Immobile e Darmian. E mai tre granata sono stati convocati a un Europeo, all'ultima edizione erano due: Belotti e Sirigu. Ma ciò che sorprende è che questa volata i giocatori del Torino potrebbero essere di più di quelli della Juventus. Infatti, i bianconeri vedono convocati solamente Cambiaso, Chiesa (confermati) e Fagioli, mentre Locatelli, Gatti e altri sono rimasti fuori. Proprio Fagioli però è quasi certo dell'esclusione, visti i pochissimi minuti giocati. Spalletti l'ha chiamato per tendergli una mano dopo il caso scommesse, per dimostrare che l'errore si paga ma si perdona anche. Al posto di fagioli Ricci è sicuramente il più papabile, ma occhio anche a Folorunsho del Verona che insidia il granata. Però, se i giocatori granata convocati fossero tre, certi che i bianconeri scenderanno a due, sarebbe un evento quasi storico. Per trovare in un torneo ufficiale della Nazionale più torinisti che juventini convocati bisogna tornare al mondiale di Messico '70, Pula e Poletti per il Torino contro il solo Furino della Juventus. Vedremo se si ripeterà.