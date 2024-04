Torino, negli ultimi 30 anni solo il Chievo ha più sconfitte contro la Juventus

Negli ultimi vent'anni anni appena una vittoria e 5 pareggi su 31 partite, un dato ampiamente negativo

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 10 aprile 2024 (modifica il 10 aprile 2024 | 06:21)

Negli ultimi 30 anni, nelle 39 partite giocate contro la Juventus, il Torino ha perso il 71,8% delle volte e vinto appena 3 volte. Un dato decisamente negativo, soprattutto se si considera che i granata sono la seconda peggiore nel periodo preso in analisi dopo soltanto il Chievo Verona (tenendo in considerazione le squadre che abbiano giocato almeno 30 gare). In questo periodo i bianconeri hanno ottenuto contro i granata 92 punti. Per intenderci nello stesso periodo il Genoa ha giocato una partita in meno (38) e contro il Grifone la Juventus ha conquistato 81 punti, molti meno in proporzione. Chiaramente questo dato evidenzia come dal 1994 a oggi la differenza tra le due squadre si sia fatta sempre più ampia.

Torino, il bilancio nei derby della Mole dal 1994 al 2004 — Il bilancio nel decennio 1994-2004 è ancora tutto sommato equilibrato, anche se leggermente a favore dei bianconeri. 5 vittorie della Juventus, 3 pareggi e 2 vittorie granata. I successi del Toro risalgono entrambi alla stagione 1994/95 e da quel momento si era aperto un lunghissimo periodo di derby senza vittorie interrotto nel 2015 dalla squadra all'epoca allenata da GianPiero Ventura. Nel decennio preso in analisi c'è però anche una delle più grandi imprese della storia granata: il famoso 3-3 del 2001 e quella rimonta rimasta nei cuori dei tifosi granata.

Torino, il bilancio nei derby della Mole dal 2004 al 2014 — Il periodo più buio è quello dal 2004 al 2014. Considerando che in mezzo i granata hanno fatto tanti anni di Serie B, l'unica volta che i granata sono riusciti a evitare la sconfitta risale allo scialbo 0-0 della stagione 2007/08. Per il resto parliamo di 7 vittorie della Juventus. È il momento del cambiamento e di svolta (in negativo per il Toro) della storia dei derby della Mole. Addirittura in questo decennio non segnano mai neanche una rete e ne subiscono 10 in 8 partite. Un periodo complicatissimo.

Torino, il bilancio nei derby della Mole dal 2014 al 2024 — Con il ritorno in pianta stabile in Serie A dei granata, aumentano i confronti tra le due squadre e nell'ultimo decennio quanto meno i granata ogni tanto sono riusciti a mettere in difficoltà la Juventus. I granata tornano a segnare ai bianconeri proprio nella stagione 2014/15 con il famoso coast to coast di Bruno Peres, che però non portò punti al Torino, che uscì sconfitto dallo Stadium all'ultimo secondo per la rete di Pirlo. Poi nella stessa stagione c'è quella che tutt'ora rimane l'unica vittoria negli ultimi 29 anni. Da quel successo in poi i granata non sono mai più riusciti a replicare e, anzi, hanno ottenuto appena 4 pareggi e addirittura 15 sconfitte. Tantissime. La differenza di livello è sempre più netta, ma forse non basta questo a spiegare il trend ampiamente negativo degli ultimi anni. Per intenderci, nell'ultimo decennio Genoa e Sassuolo hanno battuto la Juventus 4 volte, il Verona 3 e il Monza addirittura 2. Eppure anche per queste squadre c'è un'ampia differenza con i bianconeri.

