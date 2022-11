Torino, nei primi 45′ numeri da big: il confronto con il rendimento nella ripresa

Torino, i primi tempi dei granata sono da Europa

In questa stagione, il Torino è stato molto più incisivo nella prima metà di gara rispetto alla seconda, confermando una tendenza già avviata nel primo anno di gestione Juric. La differenza è netta. Se le partite finissero al 45' e si disputasse quindi solo un tempo, il Torino avrebbe raccolto fin qui 25 punti. Uno score importante, che piazzerebbe i granata al quinto posto in Serie A, in zona Europa League a 5 punti dalla vetta. Al quarto posto ci sarebbe la Juventus, con lo stesso bottino del Torino, sul podio salirebbero in ordine Inter (30 punti), Napoli e Lazio (29 punti). Inoltre, la squadra di Ivan Juric è insieme a Lazio e Juventus quella che ha chiuso il primo tempo più volte senza subire gol, in ben 12 partite su 15. Infine, ben 9 gol dei 16 siglati dal Torino fin qui sono stati segnati nella prima frazione: particolarmente prolifico il quarto di gara tra 30' e 45', in cui sono arrivate 5 reti, quasi un terzo del bottino complessivo.