Torino, nemmeno la fortuna ti aiuta: granata terzi per legni colpiti in Serie A

I ragazzi di Juric hanno molto da lavorare, ma non si può dire che siano assistiti dalla fortuna: sono 13 i pali colpiti da inizio anno

Gualtiero Lasala

Il Torino è uscito solo con un pareggio dalla sfida contro il Bologna di Mihajlovic allo stadio Dall'Ara, gettando al vento l'opportunità di tornare al successo lontano dalle mura amiche. I granata di Juric hanno interpretato la gara in maniera discreta, creando alcuni pericoli ma non riuscendo a colpire in maniera definitiva gli avversari. C'è da aggiungere che però gli episodi non hanno aiutato la squadra del Toro: se l'episodio del rigore non dato è parso quasi assurdo (QUI le parole di Juric su quanto accaduto), c'è anche da considerare che nella chance più grande per i granata, Brekalo ha colpito il palo.

SFORTUNA - Appena usciti dagli spogliatoi per il secondo tempo, i granata hanno riconquistato un pallone al limite dell'area dopo un'incertezza della retroguardia rossoblu; dopodiché la palla è finita tra i piedi di Brekalo che ha colpito a botta sicura davanti a Skorupski, strozzando troppo il tiro e colpendo il palo. Questa circostanza è costata due punti al Torino, che avrebbe potuto portare a casa la partita se quell'episodio si fosse trasformato in gol e non in un legno colpito.

ANNATA - Se l'episodio contro il Bologna ha privato il Toro di due punti, c'è da analizzare anche l'andamento della stagione in corso. Il Torino si trova al terzo posto nella classifica dei legni colpiti, a quota 13, alle spalle di Napoli (17) e Bologna (15). Molti di questi pali o traverse colpiti sono costati alla squadra di Juric a livello di punti: questo sottolinea il buon gioco del Toro, che ha prodotto molte opportunità ma che troppo spesso non ha concretizzato la mole di gioco proposta. In questa fase conclusiva della stagione, con la testa proiettata alla prossima, c'è ancora molto lavoro da fare per migliorare da questo punto di vista, auspicando al tempo stesso un pizzico di fortuna in più in circostanze simili a quella del palo di Brekalo.