Juric e il rigore che manca: “Il 4° uomo scherzava, ma hanno fatto una stron*ata”

Il tecnico granata ha risposto alle dichiarazioni di Mihajlovic che al termine della partita aveva ammesso ci fosse un rigore per il Toro

Il Torino non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Bologna ma nel postpartita l'attenzione si è spostata su un calcio di rigore in favore dei granata che non è stato assegnato dalla squadra arbitrale. Il caso consiste in un errore davvero grossolano di tutta la squadra arbitrale che non ha assegnato un calcio di rigore dopo che al 27' minuto del primo tempo, il portiere rossoblù Skorupski ha messo giù il pallone per battere un calcio di rinvio. Il portiere polacco ha servito Medel con un passaggio corto di fatto rimettendo in gioco il pallone ma il difensore cileno ha raccolto il pallone con le mani e si è incaricato lui di battere il rinvio, come si vede nel fermo immagine di DAZN. In questo caso però il rigore andava assegnato perché Medel ha commesso un'infrazione in area di rigore toccando volontariamente il pallone con le mani. In caso di corretta assegnazione, sarebbe stato il primo penalty in favore dei granata in questo torneo. In tutto il campionato italiano, infatti, il Toro è l'unica squadra ancora ferma a zero rigori a favore.