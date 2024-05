Torino, nessun regalo dalla Fiorentina: anche nel 2024/25 niente Europa

Ora è davvero finita. Niente Europa per il Toro nella stagione 2024/2025, la Fiorentina perde la finale di Conference League ad Atene. Fatali i tempi supplementari per la squadra di Italiano, Al 116’ arriva la beffa: El Kaabi fulmina di testa Terracciano per l’1-0. I viola protestano per un possibile fuorigioco, ma dopo un lunghissimo check l’arbitro non ravvisa alcuna irregolarità. Rimangono in silenzio i tifosi viola ad Atene e quelli al Franchi, così come quelli del Toro che osservavano la sfida da lontano: la vittoria della Fiorentina, come noto, avrebbe spedito i viola in Europa League, con il posto in Conference League libero per il Toro nono in classifica. Così non è stato: nel 2024/2025 sarà ancora la Fiorentina a giocare nella terza competizione europea. E la caccia del Torino ad un posto in Europa è ancora rimandata.